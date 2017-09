Mali: 21 millions d'IBK, un cadeau empoisonné à la presse malienne ?

Pour pallier les difficultés auxquelles la presse écrite est confrontée au Mali, le Cercap propose la création d'un fonds d'aide à la presse qui aura pour objectifs d'augmenter la productivité des entreprises de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité, d'assurer la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs notamment les jeunes et les femmes, d'améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications en faisant recours aux nouvelles technologies de fabrication et de diffusion de l'information.

Sur la vingtaine d'organes pour lesquels le Centre a pu calculer les charges et les produits, 60 % sont déficitaires, c'est-à-dire que leurs ventes ne couvrent pas les coûts salariaux. « Lorsque les salaires sont versés, ils varient entre 30 000 [environ 45 euros] et 75 000 F CFA [environ 114 euros] pour un départ.

Si la presse malienne accepte ce genre de cadeaux, c'est parce qu'elle est financièrement très vulnérable. Selon le rapport de la CERCAP (Centre d'Etudes et de Renforcement des Capacités d'Analyse et de Plaidoyer) publié le 29 août 2017, le Mali possède actuellement plus de 150 journaux, mais la majorité d'entre eux ont des journalistes mal payés, n'ont pas de financement, de bureaux et matériels adéquats.

D'autre part, il peut aussi avoir un sens social. Il signifie la cohésion sociale entre les fils d'un même pays et permet aux journalistes de supporter les coûts d'une telle célébration. La fête est aussi un moment de partage » Espérons que l'intention du Président soit le second contexte, conclut-il.

