Cameroun: Anatole Djouwee - Avocat du développement

L'amour d'Anatole Djouwee pour son terroir ne se limite pas seulement à Atta. Sa passion pour ses terres s'étend jusqu'à Bankim. Le chef-lieu de l'arrondissement porte la marque de son dynamisme. Il y a construit un hôtel digne de ce nom, d'une trentaine de chambres. L'ancien commissaire du gouvernement auprès du Tribunal militaire de Douala, qui appelle à la synergie d'actions et au rassemblement, dénonce la délation et les rivalités inutiles de certaines élites.

Il est intarissable, en parlant de Bankim. Et plus spécifiquement d'Atta, son village situé à 90 kilomètres du chef-lieu de l'arrondissement. Anatole Djouwee a la passion de son terroir. Il peut prendre une journée entière, à vous narrer les histoires sur Atta, l'un des derniers villages de Bankim situés à la frontière avec le Nigeria.

