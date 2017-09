Ile Maurice: Airports of Mauritius Ltd - Augmentation salariale de 15 % pour les employés

L'Airports of Mauritius Ltd Employees Union réclamait une hausse salariale de 22 % pour la majorité des employés et de 8 % pour les hauts cadres. Mais ce mercredi 20 septembre, elle a accepté une revalorisation salariale de 15 %. Mesure effective à partir de janvier 2017.

Quelque 500 employés sont concernés. Ils devraient toucher leurs nouveaux salaires, y compris les arrérages, au plus tard à la mi-octobre.

Un accord collectif a été signé entre la direction d'AML et l'Airports of Mauritius Ltd Employees Union aujourd'hui, au siège de la Commission de conciliation et médiation (CCM). L'accord comprend en outre une révision des conditions d'emploi.

Un dénouement qui intervient après plusieurs mois de négociations. L'affaire avait été portée devant la CCM après que les employés ont ex- primé leur mécontentement suivant la publication du rapport de la firme de consultants CAPFOR. Ce rapport indiquait que les hauts cadres devraient bénéficier d'une augmentation salariale de 15 % et les autres catégories de travailleurs, de 6,5 %.

Le syndicat des employés a menacé d'entamer des actions industrielles si la direction d'AML appliquait ces recommandations dans leur intégralité. Après plusieurs mois de négociations, la vice-présidente de la CCM, Honita-Prayag Poonith, a pu trouver un terrain d'entente entre les deux parties concernées.