Mali: Relance économique - Faciliter l'accès de la commande publique aux entreprises maliennes

Au regard de nombreux défis à relever, le patron des patrons propose des réformes concrètes. Selon lui, ces réformes portent notamment sur le bon fonctionnement de l'entreprise comme le renforcement du pouvoir du conseil d'administration, la limitation du mandat d'un directeur général, la suppression de la taxe emploi jeune et de la taxe logement, la diminution du taux de l'ITS (impôt sur les traitements et salaires) de 37% à 25%.

Pour le président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsi Coulibaly, la commande publique a son importance en tant que levier pour la relance économique. «Notre tissu économique est composé essentiellement de PME-PMI et de micro-entreprises. On peut les protéger en facilitant leur accès à l'offre publique parce qu'elles existent déjà et ont prouvé un certain savoir-faire», a-t-il fait savoir.

