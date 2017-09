Madagascar: Parc de l'Ankarana - Dix touristes attaqués, un bandit lynché

L'Unicef et l'Union Européenne vont lancer une recherche de solution pour améliorer l'accès… Plus »

L'attaque a été commise dimanche aux alentours de midi. Tombés nez-à-nez avec trois bandits encagoulés, brandissant un fusil de chasse, dix touristes, dont six Français et quatre nationaux n'ont trouvé aucune issue.

Une partie du numéraire ainsi que des objets de valeur dérobés sur les randonneurs ont été retrouvés sur l'individu assassiné dans une vindicte populaire. Six appareils photos numériques, quatre téléphones portables, une montre, un GPS, une tablette ainsi que trois millions d'ariary en liquide et 240 euros ont été récupérés.

Trois bandits armés ont attaqué six touristes français et quatre nationaux à Ambilobe. L'un des assaillants a été assassiné et une partie du butin récupérée.

