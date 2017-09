Cameroun: Adamaoua - Des patients en route pour Douala

Le débat général s'est ouvert hier à New York en présence du président de la… Plus »

« C'est un message de résilience et d'espoir. Le président de la République a décidé de faire venir le bateau des chirurgiens américains dans notre pays. Des malades ont été recensés et ceux éligibles ont été retenus. Notre région n'a pas été oubliée car nos malades ont été bien reçus, et les opérations se sont bien déroulées.

Destination, la capitale économique. Il s'agit pour cette seconde étape, de trois patients. Aboubakar Souaibou, un bébé âgé d'un an, en provenance de Ngaoundal, dans le département du Djerem, Oumarou Moussa, 45 ans venu du département du Faro-et-Déo et Amadou Hamadina, 57 ans de Galim-Tignere, font partie de cette vague.

