Angola: Le résultat net du Fonds Souverain atteint 44 millions de dollars

Le 20 novembre 2008, le Président de la République, José Eduardo dos Santos, a annoncé la création d'une commission spéciale pour jeter les bases d'un nouveau Fonds Souverain de richesse (FSR) afin de promouvoir la croissance, la prospérité et le développement socioéconomique en Angola. En 2011, le Fonds a été légalement ratifié et officiellement établi comme Fonds Souverain d'Angola en 2012 avec un fonds initial de cinq milliards de dollars.

Quatre cent soixante-trois millions USD des USD 2,7 milliards dédiés aux placements en private equity sont investis en Angola et dans la région de l'Afrique subsaharienne et les dépenses d'exploitation domestiques sont inférieures de 40 pour cent plus basses que celles de 2015. Cependant, aucune allocation de capital supplémentaire n'a été faite par l'Exécutif angolais.

Dans la note, le FSDEA souligne que les gains majeurs provenant des sept fonds de placement privés sont comptabilisés dans le Fonds pour l'agriculture (0,11 milliard de dollars) et le Fonds pour les infrastructures (0,18 milliard de dollars US de USD), qui compensent la dépréciation du capital de USD 0,03 milliard dans les cinq autres fonds.

Le Fonds Souverain déclare également que les bénéfices réalisés étaient le résultat d'une politique prudente d'investissement et du retour positif sur les investissements dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures.

