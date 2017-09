Angola: Le MPLA s'assume comme un parti de changement

Le MPLA a remporté les élections générales avec une majorité qualifiée (61,08% des voix), élisant le Président et le vice-président de la République, respectivement João Lourenço et Bornito de Sousa, ainsi que 150 des 220 députés à l'Assemblée nationale.

Dans l'interview, il explique les chiffres qui ont garanti la victoire du MPLA lors des élections du 23 août 2017, critique le discours de la fraude de l'opposition et aborde d'autres questions inhérentes aux élections dans leurs aspects les plus variés.

"Nous devons avoir assez de courage politique pour améliorer ce qui est bien et corriger ce qui n'est pas bien, sans réserves et contraintes".

"Non seulement je crois, mais j'ai confiance que nous pouvons aider conjointement le Président de la République élu à surmonter ces maux qui affligent les citoyens", a affirmé le secrétaire aux affaires politiques et électorales du MPLA, qui a reconnu que ce n'est pas une tâche facile.

"La mortification de la société, la récupération des valeurs civiques et morales, la culture du respect et l'humilité seront au cœur du changement que le MPLA introduira », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec le magazine "Africa 21", édition de septembre.

Luanda — Le MPLA est en mesure de s'affirmer comme un véritable parti de changement, sur la base du slogan "améliorer ce qui est bien et corriger ce qui n'est pas bien", a admis le secrétaire aux affaires politiques et électorales, João Martins.

