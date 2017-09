Angola: Les familles devraient être attentives aux signes de la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées

Luanda — L'alzeimère est une maladie qui atteint un nombre croissant de personnes âgées, raison pour laquelle les familles devraient être attentives et identifier quelque chose d'inhabituel pour les acheminer à un spécialiste, a exhorté mercredi à Luanda, le neurologiste José Mota de la Clinique Multiperfil.

En ce qui concerne la Journée mondiale de la conscientisation sur la maladie d'Alzheimer, qui se commémore le 21 de ce mois, le neurologiste José Mota a jugé nécessaire de différencier l'oubli normal des manifestations plus graves et fréquentes qui sont des symptômes de la maladie.

Selon lui, le suivi médical est essentiel pour une identification correcte de l'existence ou non de la maladie d'Alzheimer, et d'autres maladies telles que l'hypertension qui entrave l'oxygénation du cerveau, peuvent également conduire à des symptômes de perte de mémoire et de démence.

De même, a-t-il indiqué, les études et statistiques sur la maladie augmentent et inquiètent, car la maladie d'alzheimer est l'une des principales causes de la démence, une maladie qui atteint 47,5 millions de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé et qui enregistre 7,7 millions de nouveaux cas chaque année.

La maladie d'Alzheimer est la forme la plus fréquente de démence, constituant environ 50 à 70% de tous les cas, soulignant que l'existence de programmes associant l'activité physique et la stimulation cognitive est une stratégie préventive avec une efficacité prouvée qui doit être mise en œuvre dans les communautés.

Selon le neurologiste, l'âge est le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, dont la prévalence en Angola est similaire à celle d'autres pays européens, et le traitement est fait pour contrôler les symptômes et prévenir l'aggravation de la dégénérescence cérébrale causée par la maladie et comprend l'utilisation de médicaments comme le Denepezila ou Memantina.