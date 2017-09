Sénégal: Jean Claude Mimran vend Les Grands Moulins au meunier américain Seaboard à 30 milliards de Fcfa

Le président de la République, Macky Sall, a souligné, mercredi à New York, la… Plus »

Alors que le meunier américain Seaboard a lâché plus de 30 milliards de Fcfa avec un plan de reprise plus alléchant aux yeux de Jean Claude Mimran.

Les tractations pour la cession des actifs du consortium Les Grands Moulins de Dakar et des filiales d'Abidjan et de Monaco se poursuivaient en douceur. Beaucoup de nuages enveloppaient le deal. Selon notre confrère, le quotidien sénégalais Libération, dans sa livraison de ce mercredi, le richissime homme d'affaires français, qui est à la tête de la compagnie CSS ( Compagnie Sucrière Sénégalaise ) et du conglomérat industriel de minoterie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Monaco, a pris l'option de vendre au meunier américain Seaboard.

