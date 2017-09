Burkina Faso: Meeting du 7 octobre - Les 4 « non » de Pascal Zaïda

Quand le mécanicien est arrivé, on a pu constater que des boulons avaient été retirés de chacune des roues de la voiture », raconte-t-il tout en prenant soin de ne pas porter la moindre accusation. Ces menaces, poursuit-il, se remarquent même dans sa vie privée. « Aujourd'hui, si je suis avec une fille, on va venir lui dire qui si on me rate, c'est elle qu'on va avoir. »

Pour expliquer sa démarche, le CED, affirment ses premiers responsables, a rencontré et rencontrera des leaders coutumiers, religieux et politiques pour leur donner ce message : «

Néanmoins, il brandit une liste de quatre bonnes raisons qui justifient la pâle copie qu'il rend de la gestion du MPP. « Nous voulons dire non aux tribunaux d'exception, aux détentions arbitraires, à la mal gouvernance et à la vie chère. »

Les internautes étaient alors tombés à bras raccourcis sur ce dernier. Mais Pascal Zaïda n'en a cure. « Lorsque nous sommes en démocratie, on doit supporter la différence d'opinion », lance-t-il pour se justifier. Le coordonnateur national du Cadre d'expression démocratique (CED) est donc bien décidé à être le caillou dans la chaussure du pouvoir. Et rien de tel qu'un meeting pour se refaire une santé.

