Burkina Faso: CDP Houet - Le retour de Salia Sanou ?

Pour sa première sortie officielle depuis sa libération en mars 2016, Salia Sanou a choisi le siège provincial de son parti, le CDP, pour s'afficher publiquement, mais aussi et surtout politiquement.

En fait, il s'agissait pour l'ex-patron du CDP/Houet de fumer le calumet de la paix avec son frère ennemi, le député Alfred Sanou. Cet acte est diversement apprécié dans les milieux politiques bobolais où certains parlent déjà d'un probable retour de l'ex-secrétaire général du parti Salia Sanou aux affaires.

Le choix du site pour la tenue de cette cérémonie de réconciliation est tout un symbole pour de nombreux observateurs de la scène politique bobolaise. En effet, ce n'est pas toujours que des « frères » bobos acceptent de se donner en spectacle pour régler leur différend familial.

Et c'est la deuxième fois que Salia Sanou et Alfred Sanou se retrouvent « devant Dieu et les hommes » pour s'amender mutuellement pour leurs inconduites et accepter (encore) d'emboucher la même trompette pour le développement de la ville de Sya.

La cérémonie de dimanche dernier au siège du CDP/Houet n'était, en réalité, que du déjà-vu et du « déjà-entendu » ; sauf que cette fois-ci les choses se sont déroulées dans un contexte différent du premier.

Hier militants du parti au pouvoir, les désormais ex-protagonistes se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition politique, complètement dépouillés des multiples avantages dont ils disposaient pour influencer leur base si bien que leur réconciliation aujourd'hui n'a pas eu l'effet escompté pour de vieux briscards encore préoccupés par l'idée de redorer leur blason depuis la chute du régime Compaoré.

Si pour le Dr Alfred Sanou la vie politique est loin de s'être arrêtée, vu qu'il siège comme député à l'Assemblée nationale, tel n'est pas le cas pour Salia Sanou.

Ce dernier a à son actif plus de vingt-cinq ans cumulés de mandats électifs dont trois à la représentation nationale et deux à la mairie de Bobo mais, depuis l'insurrection populaire de 2014, se retrouve par la force des choses au chômage, politiquement s'entend.

Cette cérémonie de réconciliation sonne donc pour de nombreux militants comme un signal fort de la volonté de l'ex-maire de la commune de Bobo de se refaire une place sur l'échiquier politique bobolais. Des ambitions plus ou moins voilées de Salia Sanou qui serait réclamé, selon son entourage, par de nombreux militants à la base, notamment en milieu rural.

Et avec le renouvellement des structures de base qui se profile à l'horizon, tout semble indiquer que la guerre de positionnement sur les listes ne saurait tarder au sein du CDP/Houet. Même que certains voient dans ce rapprochement entre les deux Sanou une manœuvre visant principalement à déstabiliser l'actuel secrétaire général du CDP/Houet, Ibrahim Sanou.

Ce dernier, qui pourtant bénéficierait de la confiance des militants, notamment des jeunes, mais aussi de celle de ses deux ex-mentors, à savoir Alfred Sanou, dont il fut le chef de protocole, et Salia Sanou, dont il fut le chargé de communication et directeur des relations publiques à l'hôtel de ville de Bobo, serait-il donc sur un siège éjectable ?

Rien n'est moins sûr même si, de plus en plus, des voix s'élèvent au CDP/Houet pour réclamer un rajeunissement du parti et le retrait pur et simple des affaires du CDP/Houet d' « anciens combattants » de la génération des Salia Sanou. Seront-ils entendus ? Attendons de voir.