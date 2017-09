Burkina Faso: Essais politiques - La petite lampe de Chériff dans le tunnel de la Transition

Chériff Moumina Sy est un personnage central de la Transition, car il était aux manettes du Conseil national de la Transition, l'organe législatif qui a adopté des lois qui ont changé la face du pays. Il revient sur cette période à travers deux ouvrages : dans De l'Insurrection au perchoir, il évoque son parcours de citoyen l'ayant conduit au fauteuil de président du CNT et Burkindlum, mes cahiers de la résistance, fait état de sa résistance face au putsch du 16 septembre 2015.

D'emblée il convient de saluer Chériff Moumina Sy pour cette initiative peu courante au Faso pour deux raisons.

Primo les acteurs politiques, à quelques exceptions près, ont l'aversion de l'écriture et secundo pour le bon timing : la parution des deux opus tombe pile sur le deuxième anniversaire du putsch avorté du général Gilbert Diendéré.

En effet, écrire sur l'histoire et le faire pendant que le temps n'a pas transformé les braises des évènements en cendres et quand la plupart des acteurs sont toujours sur la scène, pas encore ensevelis sous la gaze de l'oubli, est un exercice difficile. Et pourtant, Chériff Sy s'en sort de fort honorable manière.

Ces mémoires à chaud racontent deux périodes importantes de l'histoire récente du Burkina Faso : d'abord, l'Insurrection de fin octobre 2014 qui fit chuter Blaise Compaoré après une « démocrature » de 27 ans et qui a ouvert la voie à une période de Transition d'un an.

Celle-ci fut chargée de conduire le pays vers des élections transparentes et de poser les assises d'une véritable démocratie. Chériff Sy fut, avec le Président Michel Kafando et le Premier ministre Isaac Zida, une des trois personnalités chargées de conduire cette Transition.

Dans l'ouvrage De l'Insurrection au Perchoir, l'auteur revient sur cette geste en évoquant son rôle dans l'opposition au régime de Blaise Compaoré et surtout son action au perchoir.

Il parle de la loi dite Chériff qui a mis sur la touche du processus électoral les anciens dignitaires ayant cautionné la modification de la Constitution, de celle contre la corruption et de maints autres actes qui participaient de la volonté du CNT de refonder un nouveau Burkina.

Dans Burkidlum, mes cahiers de la résistance, on suit son entrée dans la résistance, sa stratégie de harcèlement des putschistes, la radio clandestine d'où il lance ses appels à la résilience et la reddition du RSP. C'est une partie d'échecs entre El Commandante, surnom de Chériff Sy, et le général Diendéré.

L'ancien CDR s'inspire de l'Art de la Guerre de Sun Tzu tandis que le général putschiste applique les préceptes du Prince de Machiavel pour instaurer la terreur dans la population. Dans ce mano à mano, C'est David qui terrasse Goliath, pas avec une fronde cette fois-ci mais par une guerre d'usure psychologique et l'accompagnement du peuple insurgé.

On doit aussi à Chériff Sy, président par intérim du Faso pendant le putsch, le décret supprimant le Régiment de sécurité présidentielle, cette armée dans l'armée, cauchemar des opposants politiques et épouvantail des autres militaires.

Chériff Sy a fait le choix d'une écriture blanche frisant quelquefois la sécheresse du procès-verbal d'officier de police judiciaire qui s'en tient aux faits, rien qu'aux faits.

C'est donc un document pour tous ceux qui veulent des faits et des actes posés par la Transition ; l'épaisseur de l'annexe, avec les discours et les textes du CNT publiés in extenso dans le texte, en témoigne.

Mais en ne trempant sa plume que dans l'encre du factuel, de ses faits à lui, il réduit la marge de subjectivité du « je » jusqu'à l'effacement du sujet et passe par pertes et profits les autres protagonistes majeurs de cette épopée : où sont par exemple Zéphirin Diabré, Roch Marc Christian Kaboré et Salif Diallo dans cette époque de gésine ?

Et Ahmed Newton Barry, son poil à gratter de cette époque ? Ils n'y sont pas ou ils apparaissent innommés dans ce théâtre d'ombres.

Sy a fait le choix de ne parler que des actions de Sy. Il réussit l'exploit de ne pas se dévoiler, de rester une énigme, même dans les mémoires qui sont par excellence l'instance d'épanchement du moi.

Ceux qui s'attendaient à des déballages, à des règlements de comptes ou même à des confidences seront bien déçus. Chériff Sy se refuse dans ces deux textes à boxer en dessous de la ceinture ; il abhorre certainement la peopolisation de la vie politique et sait que « le Moi est haïssable ».

Le lecteur ne saura même pas pourquoi le shérif de la Transition portait blanche vêture, lui que l'on a connu dans des sahariennes sombres...

L'homme Chériff Sy, on le trouvera dans le portrait en creux à l'intérieur des deux préfaces faites par les deux Rémi qui l'ont beaucoup pratiqué et compris : il s'agit de l'actuel ministre de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou, et du journaliste Rémi Rivière.

A travers ces chroniques, Chériff Sy nous fait traverser le tunnel de la Transition à la lumière blafarde de sa petite lampe de poche, elle ne dissipe certes pas toutes les ténèbres, mais elle éclaire suffisamment la parcelle qu'il lui importe de montrer : sa part d'histoire. Ses actes de citoyen et de leader ayant en tête cette vérité de Tierno Bokar : « Entre ta vérité et ma vérité, il y a la vérité. » Ces deux ouvrages sont sa part de vérité.

Si la Transition peut être vue comme un hymne porté par un orchestre avec beaucoup de musiciens au pupitre, Sy en a été un soliste virtuose et il nous offre ici sa partition ; elle n'est pas le livret complet de cet opéra politique mais un morceau important.

C'est pourquoi ces deux essais sont deux pièces incontournables pour qui veut entrer dans la fabrique de l'histoire récente du Burkina par les fenêtres de l'Insurrection populaire et du putsch manqué pendant la Transition.