Cote d'Ivoire: Futur membre du Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire entend oeuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques

Le Conseil de sécurité a souligné mercredi l'importance d'assurer « une mise en oeuvre et un… Plus »

Le Président ivoirien a également appelé à la conception d'un modèle de développement « plus équilibré entre les pays et plus juste entre les hommes », appelant notamment les Etats membres à respecter leurs engagements envers l'Accord de Paris sur le climat.

« Ces succès importants resteront vains et la menace terroriste toujours préoccupante, si l'Afrique continue d'être le ventre mou de la lutte antiterroriste mondiale », a prévenu le chef d'Etat ivoirien. « Les grandes puissances doivent donc intensifier leur engagement contre le terrorisme en Afrique, et soutenir davantage les efforts du Continent ».

S'il reconnait que l'architecture antiterroriste mondiale mise en place par l'ONU depuis 2001 s'est considérablement renforcée avec des évolutions encourageantes et des réussites au Moyen-Orient et en Afrique, M. Ouattara estime que le monde peine à trouver une réponse collective satisfaisante contre le terrorisme.

« C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité (... ), la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques, dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité », a-t-il dit.

