Guinée: « Dinguiraye Action », l'association prometteuse pour Dinguiraye !

Une nouvelle association vient de voir le jour : « Dinguiraye Action », c'est le nom de cette nouvelle association créée par les ressortissants de Dinguiraye résidents à Conakry. Les membres de cette nouvelle association ont animé le mardi 19 septembre 2017, un point de presse à l'Echangeur dans la commune de Dixinn.

Cette rencontre avec les journalistes avait pour objectif de présenter non seulement « Dinguiraye Action », mais aussi et surtout le plan d'action de cette association dont le lancement officiel est prévu le samedi 23 septembre au Palais du Peuple à 15h.

Au cours de ce point de presse, le Président de l'Association Dinguiraye Action, Boubah Baidy Gueye a expliqué les raisons de la création de cette structure qui compte regrouper l'ensemble des fils et filles de la préfecture de Dinguiraye pour le développement de cette entité administrative.

« Dinguiraye Action est une association à but non lucratif, qui s'est donnée comme objectif principal, l'harmonisation des relations des fils et filles de Dinguiraye et de toute la Guinée pour créer une force pour le développement socio-économique de notre préfecture en particulier et de la Guinée en général ».

La Préfecture de Dinguiraye est une zone minière dont la production participe au développement de la Guinée. Malgré cette contribution, cette préfecture manque d'infrastructures.

C'est pourquoi « Dinguiraye Action » compte jouer sa partition avec l'accompagnement de l'état et les partenaires au développement dans la réalisation de ces infrastructures en vue de soulager les populations, a dit le vice-président, Mamadou Diandia Barry, « si des politiques ont des programmes qui visent à développer Dinguiraye et qui s'insèrent dans notre plan d'action, dans notre philosophie et dans notre stratégie, on verra de quelle façon nous allons faire un partenariat.

Mais cela dit nous nous n'impliquerons pas dans des consultations électorales. « Dinguiraye Action » qui se veut fédérateur de toutes les forces des fils et filles de Dinguiraye va jouer un rôle d'intégration et même un rôle de réconciliation ».

Pour Mamadou Diandia Barry, tout est prioritaire à Dinguiraye, « mais parmi les priorités à court termes nous mettrons l'accent sur la formation et la santé. Nous avons constaté que les écoles sont désuètes et le niveau de l'alphabétisation et autre fait défaut.

Nous allons voir comment renforcer cela. Nous avons déjà entrepris des démarches vers des personnes morales qui veulent bien nous aider en vue de relever le niveau de la formation des jeunes, et les infrastructures qui reçoivent ces jeunes. Nous nous battrons sur le plan sanitaire, au niveau des hôpitaux ... ».

Le lancement officiel de « Dinguiraye Action » est prévu le 23 Septembre au Palais du Peuple, où prendront part de nombreux artistes dont entre autres : Sayon Camara, Djoma Fanta Fofana, Abraham Sonty, Léga Bah, Djélikè Kourimady et le duo Kabakoudou & Grand Devise avec leur complice Mamadou Thug.

Le secrétaire exécutif de « Dinguiraye Action », Macky Guissé annonce d'autres surprises. « Parmi les surprises vous avez un groupe artistique historique traditionnelle de Dinguiraye "le Yela" cet ensemble instrumental va être présenté pour la première fois en public ».

Le président de « Dinguiraye Action », Boubah Baidy Gueye a mis l'occasion à profit pour inviter les citoyens et sympathisants de Dinguiraye à prendre part à la cérémonie de lancement.

« Je lance un appel à tous les ressortissants de Dinguiraye, à tous les amis et sympathisants de cette préfecture épris du bien-être, de venir le 23 septembre assister au lancement officiel ».

Dinguiraye Action regroupe des hommes expérimentés aux profils et compétences divers, c'est pourquoi de nombreux observateurs sont unanimes que « Dinguiraye Action » est un nouveau départ pour la transformation socio-économique et culturelle des sept (7) sous-préfectures ainsi que de la commune urbaine de Dinguiraye.

C'est le gouverneur de Conakry, le général Mathurin Bangoura, qui est le président d'honneur de la cérémonie de lancement où une dizaine de membres du gouvernement et de nombreux partenaires sont attendus.