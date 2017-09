Congo-Kinshasa: Le pays et ses élections sur la table de l'ONU

Une idée que rejette la majorité présidentielle, accusant l'opposition de remettre en cause la Constitution et l'accord politique pour déstabiliser tout le processus électoral.

Des opposants congolais sont aussi présents à New-York et font du lobbying pour tenter de trouver une solution à la crise. Dans un communiqué Felix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ont exigé "une transition sans Kabila", conduite par des "personnalités consensuelles", pour "préparer des élections démocratiques, libres, transparentes et paisibles".

Cette réunion qui s'est tenue à huis-clos sous la présidence du secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, vise en effet une meilleure coordination des efforts internationaux, régionaux et sous-régionaux pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, en vue d'élections crédibles et transparentes.

Lors de la réunion consacrée à la RDC ce mardi 19, les Nations Unies et les autres partenaires du pays ont insisté sur la publication rapide et consensuelle d'un calendrier électoral.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.