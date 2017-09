Afrique du Nord: ONU - António Guterres croit en «une solution politique pour la Libye»

Selon la feuille de route présentée - et qui aurait obtenu un soutien unanime -, les accords de Skhirat doivent rester le cadre de discussions, mais « ils doivent être amendés », a précisé Ghassan Salamé, l'envoyé spécial des Nations unies dans le pays. Il espère donc réunir très prochainement un comité chargé de revoir ces accords, de même qu'une conférence devrait se tenir à l'ONU à une date non précisée pour réintégrer, a-t-il souhaité, tous les acteurs ostracisés ou marginalisés sur l'échiquier libyen.

Cette initiative fait suite à l'accord de La Celle-Saint-Cloud, en juillet dernier, lors duquel les deux hommes forts du pays, Fayez al-Sarraj, à la tête du gouvernement d'entente nationale, et le maréchal Haftar, qui dirige l'Est libyen, s'étaient engagés à respecter le cessez-le-feu et à tenir des élections dès que possible. L'ONU veut maintenant construire sur ce «momentum».

