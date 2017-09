Congo-Kinshasa: L'ONU compte sur une élection présidentielle d'ici la fin de l'année

Le recensement des derniers électeurs doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre dans la région du Kasaï, en proie à des violences meurtrières depuis un peu plus d'un an.

L'ONU et sa mission en RDC, la Monusco exigent le respect de l'accord politique signé fin décembre 2016 par les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Conclu sous l'égide de l'Eglise catholique, cet accord de la St-Sylvestre prévoit des élections présidentielles, législatives et provinciales "au plus tard en décembre 2017". Cette échéance est difficilement tenable, car la Commission électorale peine toujours à publier le calendrier des élections. Lundi dernier, le Premier ministre Bruno Tshibala a promis "un calendrier électoral réaliste dans quelques jours".

Tout comme le pouvoir congolais, l'opposition mène elle aussi une offensive diplomatique à New-York. Deux de ses principaux leaders, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, exigent "une transition sans Kabila", conduite par des "personnalités consensuelles" pour "préparer des élections démocratiques, libres, transparentes et paisibles".

L'ONU table toujours sur la tenue, d'ici la fin 2017, d'une élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est en tous cas ce qui ressort d'une réunion à huis clos, tenue mardi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les participants à la rencontre qui s'est tenue sans le président congolais ont salué, "l'engagement exprimé par les autorités congolaises à respecter la Constitution". Les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, étaient représentés à la réunion, de même que l'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU et différents groupes régionaux.

