Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les Kulunas font la loi dans bon nombre des communes!

L'Etat congolais semble être essoufflé ou dépassé par les événements. Il ne sait pas contenir ces hors-la-loi qui, par ailleurs, le défient, malgré la répression policière et arrestations en cascades. Il existe même des espaces conquis d'avance par les Kuluna et où la police n'y accède pas.

La population est la première victime de ces affres. Beaucoup de jeunes inciviques s'organisent avec des armes blanches pour commettre des délits et extorqués des paisibles citoyens. Actuellement, rien de bon ne peut sortir de ces jeunes délinquants qui sèment souvent la pagaille dans leur trajectoire. Les antivaleurs sont à leurs yeux, des valeurs. Tout est sombre chez eux. Ils sont impitoyables et n'hésitent pas de faire du mal à quiconque tombe dans leur maille.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.