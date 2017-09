Guinée: Affaire 19 juillet 2011 - AOB, Fatou Badiar et cie seront de nouveau jugés le 16 octobre

Selon lui, pendant ce temps, les dossiers criminels les plus récents sont en train d'être examinés avec célébrité par le tribunal Criminel de Conakry 2 (Dixinn), alors nos clients sont détenus depuis plus de 6 ans et leur dossier bonnement classé dans le tiroir.

Mais entre temps au environ de 13 heures 30 minute, Mr. Le procureur de la république près le tribunal de première instance de Conakry 2, m'a donné la très bonne nouvelle comme quoi le dossier est retenu pour l'audience du 16 octobre 2017. Donc on s'en réjoui et nous prions Dieu que cette date soit la bonne que ce jour là le procès s'ouvre. » s'est-il réjoui

Ce point de presse avait été organisé pour rappeler le parcours de ce dossier depuis le 27 juillet 2017, la cour suprême de la république de Guinée a cassé et annulé l'arrêt de 2013 et renvoyé l'affaire devant le tribunal Criminel de Conakry 2.

Dans son intervention, Me.salifou Beavogui avocat à la cour, membre du collectif des avocats charges de la défense du commandant AOB et de Fatou Badiar Diallo et autres a souligné que, «

