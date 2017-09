Ile Maurice: Me Samad Golamaully - «Une bonne partie de ce que dit Husein Abdool Rahim est faux»

Pravind Jugnauth et son épouse Kobita étaient à la réception offerte par le président… Plus »

Non. Mais je connais des personnes qu'il a contactées. Je le répète. Je dirai tout en temps et lieu. Mais à ce stade, je maintiens ce que j'ai dit à mon ami, Me Ashley Hurhangee. Husein Abdool Rahim pé kouyonn boukou dimounn.

Vous dites que Me Ashley Hurhangee et la presse ont été induits en erreur par Husein Abdool Rahim. Pourquoi ?

Vous savez, Me Hurhangee et moi sommes des amis de longue date. Je lui ai envoyé un conseil, en tant qu'ami, je ne sais pas comment cette lettre a atterri dans la presse. Sachez que ce n'est qu'un conseil que je lui ai envoyé après mûre réflexion.

En début de semaine, vous avez envoyé une lettre à votre «ami», Me Ashley Hurhangee, dans laquelle vous l'avez mis en garde contre «l'escro professionnel» que serait Husein Abdool Rahim et qui, selon vous, le mènerait en bateau.

