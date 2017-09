Angola: Décès de l'ancien procureur général du Tribunal populaire

Un cadavre carbonisé d'un homme qui semble avoir entre 28 et 38 ans a été trouvé mercredi… Plus »

"Face à cet événement funeste, le Bureau politique du MPLA s'incline devant la mémoire de ce précieux fils de la patrie et, au nom des militants, des sympathisants et des amis du Parti, adresse à la famille endeuillée et à la Ligue angolaise des anciens prisonniers politiques, dont il était le président, ses plus sincères condoléances."

Dans les années 1970 et 1980, il a exercé les fonctions de procureur du Tribunal populaire révolutionnaire et de juge de la Cour militaire des Forces armées.

