Afrique: Le Sénégal veut une Afrique qui ne sert pas de sanctuaire à des groupes terroristes

Selon lui, c'est la raison pour laquelle le Sénégal, qui reste engagé dans sept missions de paix, dont la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), « salue les efforts du G5 Sahel et des pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme ». Le G5 comprend cinq pays du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.

« Nous voulons une Afrique en paix et en sécurité ; une Afrique qui ne sert pas de sanctuaire à des groupes terroristes combattus et vaincus ailleurs », a dit M. Sall.

Le Président du Sénégal a précisé que c'était l'objet du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 4e édition se tiendra les 13 et 14 novembre 2017. Entre autres sujets, ce Forum portera sur la réponse doctrinale de l'islam à l'extrémisme violent.

Le Président du Sénégal, Macky Sall, a déclaré mercredi vouloir une Afrique qui ne sert pas de sanctuaire à des groupes terroristes combattus et vaincus ailleurs, dans un discours lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

