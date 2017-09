Maroc: Une oeuvre d'art gigantesque dépoussiérée sous les yeux du public aux Pays-Bas

Pendant les heures d'ouverture du musée, les restaurateurs se fondent dans le décor de la station balnéaire du XIXe siècle, une situation aussi insolite qu'inévitable. "Le Panorama Mesdag est resté un musée privé et nous ne pouvons pas nous permettre de fermer pendant les trois mois que durent le nettoyage et la restauration", explique Suzanne Veldink.

C'était la première fois que la toile subissait un tel lifting. "Auparavant, elle était nettoyée et restaurée occasionnellement", raconte Suzanne Veldink, membre de la direction du musée. Il est dorénavant prévu de faire appel à des restaurateurs "tous les cinq ans pour préserver la peinture et la toile."

Les visiteurs contemplent l'oeuvre à 360 degrés depuis une rotonde en bois placée au centre de la pièce et qui trône au sommet d'une dune bien réelle. L'illusion d'optique fait toujours son effet: "On se croit vraiment sur cette plage en 1880, c'est très impressionnant", murmure un touriste chinois.

"Nous commençons tout en haut, à 14 mètres -- puisque la toile du Panorama s'arrondit vers l'intérieur, la plupart de la poussière se trouve en haut-- (...) avec l'aspirateur et un pinceau très doux pour brosser la poussière et l'aspirer", dit Mme Speldekamp.

Pièce unique du patrimoine, ce Panorama aux dimensions colossales -plus de 14 mètres de haut, 40 mètres de diamètre et 120 mètres de circonférence- est la plus ancienne fresque en trompe-l'oeil du monde conservée dans son lieu d'origine.

Depuis le mois de juillet, le Panorama Mesdag, une gigantesque toile représentant la ville de La Haye, le port et la plage de Scheveningen, peinte au XIXe siècle par le Néerlandais Hendrik Willem Mesdag, est nettoyé et restauré, sous les yeux des visiteurs du musée haguenais où il est exposé.

Deux restauratrices passent l'aspirateur dans le ciel, perchées sur une plate-forme à plus de dix mètres de hauteur. Puis suivent des coups d'éponge, de plumeau et de crayon sur la fresque cylindrique en format XXL. Petit à petit, les énormes nuages qui s'amoncèlent au-dessus de La Haye retrouvent leur couleur d'origine.

