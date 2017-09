Maroc: Echanges fructueux entre Habib El Malki et Honore Rakotomanana

Donner un nouvel élan aux relations entre Rabat et Tananarive

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, mardi au siège du Parlement à Rabat, avec Honore Rakotomanana, président du Sénat de la république de Madagascar qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation.

Les deux parties ont évoqué lors de leur discussion les moyens de renforcer les relations bilatérales, ainsi que de nombreux points d'intérêts communs.

A l'entame de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a fait part des relations historiques distinguées entre les deux pays, soulignant notamment l'exil du regretté S.M Mohammed V et de la famille Royale à Madagascar, période qui avait marqué la mémoire commune des deux peuples frères.

A cette occasion, Habib El Malki a rappelé la dernière visite officielle effectuée par S.M le Roi Mohammed VI à Madagascar, couronnée par la signature de plusieurs conventions et accords importants que le Souverain veille à ce qu'ils soient bénéfiques pour le peuple malgache.

A ce propos, le président de la Chambre des représentants a indiqué que la consolidation des relations entre le Maroc et Madagascar et celles entre le Royaume et l'Afrique en général s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de S.M le Roi quant au renforcement de la coopération Sud-Sud et du développement du continent africain qui regorge de potentialités humaines et naturelles à même de réaliser le progrès et la prospérité escomptés.

Habib El Malki n'a pas manqué de souligner que le retour du Maroc à l'Union africaine est de nature à contribuer au développement du continent et que l'avenir est en Afrique et que l'Afrique est l'avenir.

Au cours de cet entretien, Habib El Malki a présenté un aperçu sur le système parlementaire marocain, sa composition ainsi que les attributions des deux Chambres, des représentants et des conseillers. De même qu'il a signalé la similitude qui caractérise les Parlements des deux pays qui partagent les mêmes principes et valeurs démocratiques.

Pour sa part, le président du Sénat malgache, Honore Rakotomanana, a tenu à confirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié unissant les deux pays, et ce malgré la distance séparant le Maroc et Madagascar.

Il a saisi cette occasion pour saluer également les conventions et accords de coopération bilatérale signés lors de la dernière visite de S.M le Roi à Madagascar tout en indiquant que nombre de projets sont en voie de concrétisation sur le terrain grâce au suivi du Souverain.

Par ailleurs, Honore Rakotomanana a exposé l'expérience parlementaire de son pays avant d'exprimer le soutien de Madagascar au retour du Maroc au sein de l'Union africaine, ce qui contribuera à l'unification des efforts du continent et le renforcement de sa présence et de sa position sur la scène internationale.