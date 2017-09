Madagascar salue les milliards de dollars d'investissements étrangers pour son développement

La finale nationale des messieurs aura bel et bien lieu au Petit palais des sports ce jour à 16h30 selon le… Plus »

Le Président a annoncé des projets en matière de santé, avec le lancement de la mise en phase d'une « couverture santé universelle », la réduction de la mortalité maternelle et infantile via un renforcement du réseau de centres de santé dans le pays, une augmentation du budget gouvernemental consacré à la nutrition, ainsi qu'un système de surveillance épidémiologique à base électronique qui permettrait au gouvernement de « surveiller en temps réel 28 maladies à potentiel épidémique ».

« A un an de l'échéance des élections présidentielles de 2018, après des efforts ardus et laborieux, mais continus et déterminés, je peux dire que Madagascar a franchi un cap et atteint une étape qui permet tous les espoirs », s'est réjoui le chef de l'Etat, « tant au plan d'une stabilité politique, même fragile, que du point de vue des perspectives économiques et sociales ».

