Maroc: Expulsions intempestives de migrants marocains d'Italie

Originaire de Tétouan et résidant irrégulier en Espagne, Zoubeir était inculpé pour endoctrinement, radicalisation et apologie du groupe terroriste Daech sur les réseaux sociaux. Ses publications qui remontent à 2015 et 2016 étaient "d'une violence excessive et montraient l'état de radicalisation extrême de leur auteur", précise le journal espagnol.

M. El Khayam a également assuré que des proches de la cellule ayant perpétré les attentats de Barcelone ont été interrogés au Maroc. «Nous avons commencé par leur environnement, leurs voisins, leurs collègues de travail et leur famille. Nous les avons tous soumis à un interrogatoire et, jusqu'à présent, rien ne prouve l'implication de l'un d'entre eux dans l'attentat», a-t-il précisé.

Par ailleurs, Abdelhak El Khayam a mis en relief dans un entretien avec le site de la radio et télévision espagnole «RTVE», il y a quelques jours, qu'«une fois que nous recevons une information concernant une menace contre l'Espagne, nous la transmettons immédiatement». Il a en ce sens mis en avant que les relations entre Rabat et Madrid sont excellentes dans le domaine de la lutte antiterrorisme.

Il a assuré que l'expulsion de 150 Marocains n'est pas fondée sur des preuves concrètes. Le fait que ces prétendus terroristes chassés d'Italie ne sont pas passés par le BCIJ signifie qu'ils ne constituent pas une menace réelle. Et d'ajouter que ces personnes sont innocentes et que celles-ci ont certes un mode de vie un peu différent de celui des Italiens mais cela n'implique absolument pas qu'elles sont terroristes ou constituent une menace pour la sécurité.

