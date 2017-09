Maroc: Semaine du film marocain à Abidjan

La 3ème édition de la "Semaine du cinéma marocain" se tiendra, du 20 au 25 septembre dans la métropole économique ivoirienne Abidjan. Cet événement culturel, qui vise à promouvoir le 7ème art marocain, est co-organisé par le Centre cinématographique marocain (CCM) et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (ONCCI), avec le soutien de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire.

La Semaine cinématographique s'inscrit "dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et en application des dispositions de l'accord de coproduction et d'échanges cinématographiques entre le CCM et l'ONCCI", souligne le CCM. "Cette manifestation sera l'occasion de confirmer l'action menée par le Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud dans le domaine cinématographique et de réitérer son engagement à soutenir le cinéma africain en général et ivoirien en particulier", poursuit le CCM sur son site web. Conduite par le directeur du CCM, Sarim Fassi Fihri, la délégation marocaine présente à cet évènement est composée de professionnels du 7ème art marocain, de comédiens et de responsables du CCM.

Le programme de cet événement prévoit la projection de plusieurs longs-métrages, dont "A mile in my shoes" de Saïd Khallaf, "De Fadma" d'Ahmed El Maanouni, "La isla de Perejil" d'Ahmed Boulane, "La Mosquée" de Daoud Aoulad-Syad, "Larmes de Satan" de Hicham El Jebbari, et "Petits bonheurs" de Mohamed Chrif Tribak.