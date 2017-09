Maroc: Abdelkrim Benatiq s'entretient avec une délégation parlementaire danoise

Gestion des flux migratoires à l'ordre du jour

La gestion des flux migratoires a été au centre d'un entretien, mardi à Rabat, entre le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq et les membres d'une délégation parlementaire danoise relevant de la commission de l'immigration et de l'intégration, actuellement en visite de travail au Maroc.

Les entretiens entre les deux parties ont également porté sur nombre de questions, notamment le phénomène du terrorisme et de radicalisation des jeunes et la politique migratoire engagée par le Maroc. Lors de cette rencontre, M. Benatiq a mis l'accent sur la nécessité d'amorcer un vrai dialogue entre les religions et les civilisations, soulignant que le modèle marocain dans le domaine religieux, fondé sur les valeurs de modération et du juste milieu, constitue un référentiel intellectuel et spirituel solide à même de promouvoir la coexistence et l'entente.

Il a expliqué, par ailleurs, que la politique migratoire globale et humaniste adoptée en 2013 par le Maroc, a permis à plusieurs migrants irréguliers de régulariser leur situation administrative et de vivre dans la dignité.

En visite de travail dans le Royaume, la délégation parlementaire danoise présidée par Martin Henriksen, aura des entretiens, notamment avec les responsables du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) à Rabat, du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et de l'Institut Mohammed VI de formation des Imams prédicateurs et des prédicatrices.