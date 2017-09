Ile Maurice: Students Unions des universités - Vivier de futurs politiciens

Pravind Jugnauth et son épouse Kobita étaient à la réception offerte par le président… Plus »

Cette participation l'a aidé à être plus connu au sein de l'université. Il a même eu l'occasion de côtoyer quelques politiciens, «uniquement dans le but de travailler ensemble pour régler la situation pitoyable du campus», tient-il à préciser.

Parle-t-il pour lui-même ? «Être politicien plus tard, pourquoi pas ? Oui, si la chance me sourit», confie le jeune homme. «D'ailleurs quand vous analysez le profil de ceux qui sont présents au Parlement, vous voyez que plusieurs d'entre eux étaient à un moment donné membres de l'association quand ils étaient à l'université», poursuit-il.

Une interrogation d'autant plus actuelle que les membres de l'association des étudiants de l'UTM ont terminé leur mandat d'un an mardi 19 septembre et que le dépôt des candidatures était prévu mercredi 20 septembre, les élections ayant été fixées aux 12 et 13 octobre. L'association, répond Sahir Goolfee, est définitivement une plateforme, «la base même pour pouvoir entrer en politique plus tard».

