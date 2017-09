Ile Maurice: Jean-Michel Rouillard - «À l'avenir, nous n'exclurons pas d'exporter le modèle Winner's en Afrique»

Pravind Jugnauth et son épouse Kobita étaient à la réception offerte par le président… Plus »

Tous les acteurs du secteur vous parleront de maturité, voire de saturation. Je ne pense pas que ce stade soit atteint mais nous nous en approchons. La compétitivité de l'activité est, par contre, très bénéfique à tous les consommateurs. Ceux-ci ont un choix extraordinaire, tant au niveau des enseignes et magasins, que des produits et marques qui s'y trouvent. L'avenir du secteur se trouve dans le rapport qualité-prix, ainsi que dans l'innovation.

La performance financière de Winner's pour l'année écoulée a été à la hauteur de nos attentes. Non seulement notre chiffre d'affaires a augmenté, mais le nombre de visiteurs dans les magasins Winner's et le panier moyen ont connu des hausses intéressantes.

Même si les deux enseignes puisent plus ou moins dans le même marché, le coeur de leurs cibles diffère, ainsi que leurs stratégies de communication, les offres produites, le type de surface et l'emplacement des magasins. On peut donc dire, en effet, que les deux enseignes se complètent.

Ce pôle comprend dorénavant deux enseignes - Winner's et Monoprix - qui garderont chacune son identité propre. Je rassure donc la clientèle de Monoprix : Monoprix restera Monoprix avec ses produits Monoprix. En matière de logistique, nous nous organiserons pour que les deux enseignes soient desservies par une centrale pour ce qui est des fonctions corporatives telles que les finances, la maintenance, la sécurité, la technologie informatique, etc.

Monoprix est une belle enseigne qui possède trois magasins idéalement situés dans des lieux très fréquentés. Ce rachat était une belle opportunité que Winhold Limited a décidé de saisir. C'est surtout une occasion de donner aux Mauriciens en général un choix plus vaste de produits et services.

