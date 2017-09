Ile Maurice: Création d'un Conseil de l'économie numérique pour rendre employables les diplômés

Pravind Jugnauth et son épouse Kobita étaient à la réception offerte par le président… Plus »

Au niveau des études supérieures, le ministre annonce la généralisation de l'immersion professionnelle (job placement) pendant un an durant les études. Cette pratique est courante dans les universités privées. Yogida Sawmynaden déplore que les étudiants soient «trop académiques» ; ceux-ci seront encouragés à montrer leur savoir-faire durant leurs études. Avec l'arrivée de nouveautés technologiques, comme le Big Data et le Blockchain, les diplômés devront pouvoir répondre aux nouveaux besoins des entreprises.

Le ministère des TCI travaillera aussi de concert avec le ministère de l'Éducation pour s'assurer que les cours sont conformes à la demande du marché. Au niveau des cycles primaire et secondaire, le National Computer Board a mis en place un programme de formation pour les écoliers et les collégiens afin qu'ils soient initiés au codage.

Le Digital Economy Skills Council fera des recommandations afin que le cursus des universités publiques réponde aux attentes des employeurs du privé. La nouvelle instance réunira des membres de la Mauritius Information Technology Industry Association, de l'Outsourcing and Telecommunication Association of Mauritius, des responsables de l'éducation et des experts. Le ministre des TCI souligne que le conseil veut être une plateforme commune afin d'endiguer ce problème d'inadéquation entre les besoins des entreprises et les diplômés qui ne sont pas employables.

Face à cette situation, Yogida Sawmynaden, ministre des Technologies, de la communication et de l'innovation (TCI), a annoncé la mise sur pied d'un Digital Economy Skills Council, axé sur la formation et la recherche. Il intervenait, la semaine dernière, dans le cadre du Policy Forum de l'Amity University.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.