Cameroun: Des risques inutiles

Qui ignore encore ce qui arrive lorsqu'on choisit de bâtir sa demeure dans un marécage?

Dans l'ensemble, tout le monde ou presque en connaît les dangers et les inconvénients. Mais beaucoup s'y lancent quand même. Et à la moindre averse, ils sont les premiers à avoir les pieds et le mobilier dans l'eau, appelant les autorités à leur venir en aide. Pourtant, les pouvoirs publics tirent maintes fois la sonnette d'alarme, avec parfois des engins de démolition à l'appui. Face à ces dégâts qu'on peut éviter, une prise de conscience s'impose. Même si tout le monde ou presque veut avoir son toit le choix du lieu de construction ne devrait pas se faire au péril des vies.

Beaucoup disent s'engager dans le marécage parce que le terrain y est moins cher. Mais pendant combien de temps ? Ce moins cher ne devient-il pas plus onéreux lorsqu'on se retrouve finalement sans domicile fixe? Ou pire, quand on y laisse sa vie ? C'est vrai qu'il y en a qui élèvent les fondations à plus de deux mètres, entourent la maison de sacs de sable. Mais, en saison des pluies, ils sont incapables de faire face à la fureur des inondations, avec les conséquences que l'on sait. Pourquoi en arriver-là si au départ l'on a eu le choix ? C'est vrai qu'il en y a qui ont réussi à dompter des marécages.

Mais tout compte fait, selon des experts, la démarche ne vaut pas la chandelle. Pour plus de sérénité et surtout pour la sécurité de la famille, il vaut mieux construire en terre ferme. Cela n'est peut-être pas évident mais c'est mieux que d'être déguerpi lorsqu'on s'y attend le moins. Les zones sécurisées pour l'aménagement sont ainsi conseillées, quitte à se retrouver en périphérie. Au lieu d'être au centre-ville mais dans un marécage, non seulement insalubre, mais aussi inondé à chaque pluie.