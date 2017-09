Cameroun: Création d'emplois - Le 2e recensement 2017 lancé

D'après Samuel Inack Inack, l'Onefop dispose d'un réseau de collecte réparti à travers le pays et constitué de points focaux placés sous la coupole des gouverneurs de régions et sous la supervision technique des délégués régionaux du Minefop. En outre, nous révèle le secrétaire permanent, un secrétaire technique régional est chargé d'accompagner les autres ministères dans les régions.

Dans un communiqué récemment publié, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), Zacharie Perevet, a expliqué aux chefs d'entreprises, responsables d'administrations, coordonnateurs de projets et autres programmes gouvernementaux, les différentes modalités y relatives. « Des équipes de l'Onefop sillonneront les dix régions du Cameroun pour le suivi de la campagne de recensement », peut-on lire dans le communiqué.

Lors de son passage à l'Assemblée nationale pendant la session de novembre 2016, le Premier ministre, chef du gouvernement avait dit l'ambition du gouvernement pour le secteur de l'emploi, à savoir : la création d'environ 400 000 postes décents. Parvenu au second semestre de l'année, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle (Onefop) a initié un recensement des emplois créés par le secteur moderne de l'économie, qui se définit comme un secteur qui pratique des activités régulières et stables, en règle avec le fisc ou encore la Cnps, a expliqué Samuel Inack Inack, secrétaire permanent de l'Observatoire.

