Ile Maurice: Rose-Belle - Faites le plein de positivité à la rivière Astroea

Besoin de faire le plein d'ondes positives ? Envie de spiritualité ? Ou de s'imprégner d'une histoire révolue ? Un lieu s'impose : celui appelé rivière Astroea par les habitants de Rose-Belle.

La rivière Astroea traverse le quartier de RoseBelle qu'on appelle Madame Lolo. Là où se termine la route asphaltée débutent les rails. Vestige du temps du chemin de fer à Maurice, le pont surplombant la rivière en impose : en pierre de taille, il est ceinturé de fer. D'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, il offre une vue vertigineuse sur la rivière qui coule en contrebas.

Selon les villageois, ce pont de rail, vide au milieu, est plus que centenaire. Ils expliquent qu'il a été recouvert par du béton pour permettre aux gens de traverser plus facilement. Utilisé seulement par les piétons et les deuxroues car trop étroit, ce pont est un raccourci vers le village de Cluny.

De là-haut, on voit la déesse hindoue Gunga trônant paisiblement sur l'une des berges de la rivière. Ce n'est pas un hasard si la Déesse du Gange se trouve ici, raconte Rajendri. «Il y a 108 marches depuis le haut du pont jusqu'à la déesse. C'est un exercice spirituel pour se défaire de toute négativité et mauvaise emprise. Vous récitez un mantra à chacune des marches afin de vous purifier et d'arriver à la déesse», dit-elle. Âgée de 53 ans, elle s'occupe de l'entretien du temple dédié au dieu Shani qui s'y trouve. C'est d'ailleurs à l'initiative des dirigeants que cet endroit a ainsi été aménagé.

Outre la spiritualité des lieux, on y vient aussi pour se détendre. Du haut du pont, l'homme domine la rivière aux multiples bassins, petites chutes d'eau... On peut également apprécier la quiétude des berges de la rivière où des bancs ont été aménagés. Ou encore la fraîcheur de l'eau. Certaines habitantes viennent y laver leur linge, alors que les hommes ont de belles histoires à raconter sur la pêche aux anguilles.

Oui, disent-ils tous, Astroea est un cours d'ondes positives.