Burkina Faso: Boulangeries Tera de Banfora - Travailleurs et patronat à couteaux tirés

« J'ai demandé aux travailleurs d'attendre janvier 2018 pour que nous puissions commencer à régler la question. Là encore, je dois avouer sans détour qu'il ne me sera pas possible de les satisfaire intégralement ».

Mais il dit ne bénéficier d'aucun avantage lié à son statut. « Je n'ai jamais bénéficié de prime d'ancienneté, jusqu'à présent, je touche toujours le même salaire et je n'ai jamais eu de primes de nuit et les primes de fête qui ont été servies de 2005 à 2010 ne nous sont plus servies », déplore-t-il.

Déterminés à voir l'application des nouvelles dispositions dans leur établissement, les travailleurs des boulangeries Tera, qui avoisinent la cinquantaine et qui bénéficient de l'accompagnement de Goudouma Kaboré, SG de l'USTB, le syndicat auquel ils appartiennent, entendent durcir le ton dans les jours à venir. Samba Siribié, l'un d'eux, atteste qu'il est le plus ancien parce que engagé depuis 2002.

