Ile Maurice: Sextorsion alléguée - Husein Abdool Rahim perd son avocat

Il estime que son ex-client a menti sur l'affaire de sextorsion. Tout en assurant La Sentinelle et l'express de son soutien sur le scandale Yerrigadoo, l'avocat Ashley Hurhangee a préféré prendre congé de Husein Abdool Rahim.

Les révélations de celui-ci ont fait tomber l'ex-Attorney General Ravi Yerrigadoo. Mais l'allégation de sextorsion contre Husein Abdool Rahim risque d'être pour lui, une casserole dont il sera difficile de se débarrasser.

La journée d'hier, mercredi 20 septembre, a été éprouvante pour celui qui a fait éclater le scandale Yerrigadoo. Hier, dans les colonnes de l'express, il se défendait d'avoir fait chanter sa petite amie Joëlle Ah Fat. Or, il a été confronté à certains messages échangés avec sa petite amie, en février dernier, où Joëlle Ah Fat lui demande son identité et le somme d'arrêter de la harceler. Les réponses de Husein Abdool Rahim à nos questions n'étaient pas claires, mais confuses, voire contradictoires.

Avant cela, c'est son avocat qui l'a cuisiné en notre présence. «J'assure que je n'ai jamais fait quelque chose de la sorte», a maintenu Husein Abdool Rahim, qui s'est pourtant rétracté un quart d'heure plus tard. «Oui, j'avoue, j'ai menti sur cette affaire de sextorsion. C'était juste une plaisanterie que je lui ai faite. Il n'a jamais été question d'argent ou de chantage», dit-il. Ashley Hurhangee dit ainsi avoir pris la décision de ne plus représenter Husein Abdool Rahim. «C'est une question d'éthique. Il semble qu'il ne me fait pas confiance car il m'a caché des choses précises sur ces allégations de sextorsion avant d'avouer avoir menti. Il ne peut ainsi pas être mon client car il n'y a plus de confiance mutuelle.»

L'avocat, qui s'est engagé jour et nuit aux côtés de l'express et de Husein Abdool Rahim quand il fallait faire éclater le scandale Yerrigadoo, précise cependant que l'affaire de sextorsion est totalement étrangère au scandale. «Each case should me treated on its own merits. S'il a menti dans une affaire, cela ne veut pas dire que Husein ment sur tout.

Je me désiste pour une raison précise, mais les principes qui ont motivé mon engagement n'ont pas changé. Ce désistement ne change rien à mon engagement et mon soutien à l'express dans sa démarche de faire éclater les pratiques douteuses d'un Attorney General.»

La position de l'express, quant à elle, est expliquée dans l'éditorial du Directeur des Publications ce matin. «We stand by the facts alone. Il ne faut pas s'éloigner de l'essentiel : les pratiques condamnables, soutenues par des documents, (des aveux de l'Attorney General aussi) en faveur d'un personnage controversé.»