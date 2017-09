Congo-Kinshasa: Invalidation des passeports semi-biométriques pour détourner l'attention du peuple

En décidant d'invalider les passeports semi-biométriques, le gouvernement de la RDC vient, une fois de plus, de prouver sa mauvaise foi dans la conduite des affaires.

Au lieu de focaliser son attention sur les problèmes brûlants de l'heure, le gouvernement de la RDC s'évertue à multiplier des actions de distraction avec risque de mettre le feu à la case. La dernière (action) en date est l'invalidation des passeports semi-biométriques.

Réagissant à ce propos, le président intérimaire de l'Alliance pour le renouveau du Congo (ARC), parti membre du G7, Désiré Konde Vila Ki Kanda, interpelle la Cour suprême de justice, faisant fonction de Conseil d'Etat ; et ce, par sa chambre administrative. Cette juridiction, poursuit Konde, devrait purement annuler cette décision.

La question que se pose le député Konde, élu de la ville de Goma, est celle de savoir si la Cour suprême de justice peut emboîter les pas au Kenya. Car, certaines personnes, à qui on a accordé des visas de longue durée, risquent de les voir tomber en annulation.

Pour ne pas être taxé de complice de caprices, les ambassades se disent ne pas disposer de transférer des visas dans le nouveau passeport, comme le pense le gouvernement. « Que le gouvernement ait le courage d'annuler sa décision jugée impopulaire dans beaucoup de milieux tant proches de l'opposition que du pouvoir. Ceux de la Majorité présidentielle qui ne se prononcent pas le font en aparté de peur d'être défénestrés ».

Konde Vila Ki Kanda affirme que toutes ces actions sont menées pour empêcher ceux qui ne partagent pas le point de vue de la famille politique du chef de l'Etat et freiner le mouvement des exilés politiques à travers le monde.

Les problèmes brûlants

La situation économique et sociale, la sécurité, la décrispation politique, l'élection des gouverneurs, le troisième dialogue sont les quelques problèmes évoqués également par le député national Konde.

En ce qui concerne la situation économique et sociale, il se dit estomaqué. «Vivant dans l'opulence, les tenants du pouvoir lancent des slogans improductifs. Ils se rabattent sur la baisse des prix des matières premières comme le cuivre. Et pourtant, ce prix a sensiblement augmenté. En conséquence, rien ne s'améliore ». Le président national intérimaire de l'ARC estime qu'il faut s'attaquer au comportement qu'affichent les tenants du pouvoir dans la gestion du pays. S'est-on seulement attaqué au coulage des recettes, à la fraude, la corruption, le détournement, l'enrichissement illicite, s'interroge-t-il. Autrement, le pourrissement de la situation se poursuivra. D'où les grèves qui se succèdent ces derniers temps.

En outre, l'insécurité en RDC décourage les investisseurs. Quelques-uns s'aventurent pour se remplir les poches.

Au sujet de la décrispation politique, Konde tient à la mise de tous les partis à la même enseigne. « En écartant les idées, on connaîtra toujours des frustrations et il sera difficile de gérer le pays. D'ailleurs, c'est pour des raisons de survie que certaines personnalités politiques ont rejoint la famille présidentielle et non par conviction. Il faut donc éviter le dédoublement des partis politiques », a-t-il soutenu.

Le troisième dialogue est sans objet, a déclaré Konde. Il regrette qu'en tâtonnant, la RDC ait perdu la boussole qu'est la Constitution. En plus, il a déploré qu'un pays sérieux puisse se référer sur trois textes pour gouverner, à savoir le dialogue du 18 octobre 2016, l'Accord du 31 décembre 2016 et la Constitution. C'est un problème sérieux d'autant plus que l'homme politique n'a pas la culture des textes élaborés avec le consentement de tous.

Territorial chevronné, Konde Vila Ki Kanda estime que, tel qu'il est fait actuellement, le découpage, qui est pourtant une nécessité, affaiblit l'autorité de l'Etat, par le fait de n'avoir mis en place aucun mécanisme. Pour créer de nouvelles provinces, il fallait y aller lentement, mais sûrement. Dans la précipitation, on assiste aujourd'hui à des déboires. D'où le désordre actuel qui influe sur le fonctionnement de nouvelles provinces.