Madagascar: Vacances numériques - Encore deux jours de gratuité au CEMDLAC

Certes, les matériels pour accéder à Internet ne sont pas à la portée de tous. C'est pour contourner cet obstacle que les Vacances Numériques ont été organisés, en offrant ainsi un accès Internet gratuit, une initiation à l'utilisation des terminaux et appuis et orientations techniques, selon Herintiana Rakotoarimalala, le directeur de la vulgarisation des TIC auprès du MPTDN.

« Le MPTDN entreprend des actions et réalise de nombreux projets dans diverses localités de l'île pour la promotion du Numérique pour tous à Madagascar. Ces actions et ces projets contribuent également à la réduction de la fracture numérique dans le pays » a indiqué Jean Jacques Rakotoniaina, DG des Opérations auprès du ministère.

En effet, l'objectif de cet événement initié à Antananarivo et réalisé presque partout à Madagascar, est de permettre aux populations, surtout les jeunes, de se familiariser avec les outils informatiques connectés à Internet et de promouvoir la culture numérique.

Ruée des jeunes aux Vacances Numériques. Le Centre malgache de développement de la lecture et de l'animation culturelle (CEMDLAC) à Analakely est très fréquenté depuis le lancement des Vacances numériques, un événement organisé par le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique), en partenariat avec Orange Madagascar.

