Madagascar: Dixit Andriamandimbisoa Jocelyn - « Ce sera ce jour et ce sera à huis clos »

Le public sera le premier sanctionné car c'est ce même public qui a envahi le terrain. A deux reprises, le match de Toamasina a été arrêté et on a dû vraiment tenir des réunions pour décider ensemble de cette issue tananarivienne. CNaPS sport a annoncé qu'ils ont des blessés mais qu'à cela ne tienne, le match aura lieu. La FMVB via son président s'en est tenu selon eux aux règlements et textes.

Ce sera à huis clos pour ne plus revivre le cas de Toamasina. On n'a aucun intérêt à revivre cela. De toutes les façons les deux équipes sont déjà qualifiées pour la CCCOI des Seychelles en décembre prochain.

La finale avortée entre CNaPS sport et GNVB a créé de nombreuses polémiques malgré la décision de sa tenue à Antananarivo au Palais ce jour. Et cela continue. Mais malgré ces commentaires, la finale est prévue à 16h30.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.