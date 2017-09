Ile Maurice: Les ministres des Affaires étrangères sous Lepep toujours absents à l'ONU

Ni Etienne SInatambou, ni Vishnu Lutchmeenaraidoo. Aucun ministre des Affaires étrangères depuis les élections générales de 2014 n'a été présent à l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU). Une dérogation mal perçue dans le milieu.

«Normalement, lors de l'assemblée annuelle des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères précède l'arrivée du Premier ministre de quelques jours. Il organise les rencontres entre le chef d'État mauricien et ses pairs», explique Madan Dulloo, ex-ministre des Affaires étrangères. Or, depuis 2015, le ministre des Affaires étrangères ne se rend plus à l'assemblée générale des Nations unies. C'est Pravind Jugnauth qui représente le pays en ce moment à New York, sans le ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo. La gravité de la situation est décriée par d'anciens chefs de la diplomatie.

Madan Dulloo, qui a occupé ces fonctions au Ministry of Foreign Affairs sous un gouvernement du Mouvement socialiste militant et également du Parti travailliste, avance qu'il y a toujours été. «Le ministre des Affaires étrangères tâte le pouls avant le début de l'assemblée pour mieux briefer le Premier ministre avant son discours. On essaie de convaincre un des chefs d'États d'être présent pour écouter le discours du Premier ministre. Sinon, on risque de se retrouver avec beaucoup de chaises vides.» Madan Dulloo affirme que l'absence du ministre des Affaires étrangères démontre le manque de sérieux du gouvernement envers des organisations internationales.

Arvin Boolell, qui a été ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement du Parti travailliste, explique que l'assemblée générale des Nations unies est la foire des forums politiques. «Des représentants des organisations internationales et des différents ministres des Affaires étrangères sont présents. On discute des relations bilatérales, etc.» Pour lui, il y a un gros problème au niveau de la diplomatie du gouvernement. Étienne Sinatambou, ministre des Affaires étrangères en 2015, était aussi absent à cette assemblée. Interrogé hier, il n'a pas voulu répondre à la question. À l'Hôtel du gouvernement, on nous indique que, depuis l'accession du gouvernement Lepep au pouvoir, habitude a été prise que le ministre des Affaires étrangères ne soit pas là si le Premier ministre y est également présent.