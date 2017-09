Congo-Kinshasa: Affaires passeports semi-biométrique - Les manifestants dispersés au Ministère des Affaires Étrangères!

C'est pourquoi, la décision est mauvaise dans son ensemble et qu'elle réduit la mobilité des Congolais et amplifie les difficultés des démarches administratives au sein de la diaspora.

De ce fait, il va se poser un sérieux problème de délai d'acquisition des passeports, qui pourrait s'étendre entre 2 et 6 mois dans certaines représentations diplomatiques pour avoir un nouveau passeport, déplore un membre de la diaspora. D'après lui, il aurait fallu laisser une période transitoire afin de permettre aux détenteurs des passeports semi-biométriques, d'acquérir les nouveaux passeports biométriques. Ceci, d'autant plus qu'aucune loi internationale n'interdit un passeport en cours de validité, soutient-il.

D'après certains témoignages recueillis sur place, la police a pu confisquer certaines banderoles. Bien plus, elle a mis la main sur quelques manifestants. Au nombre desquels, Ados Ndombasi, président du festival Toseka, l'artiste musicien Lexxus Legal et un journaliste de Numerica TV, figureraient dans le lot, a-t-on appris.

Banderoles et affiches en mains, ils évoquent le faible pouvoir d'achat des Congolais mais en même temps, le fait de soumettre la population, dans une période cruciale de basse conjoncture économique, à une dépense double, quand il faut retirer de la circulation, un passeport en cours de validité. On pouvait bien lire sur certaines banderoles des messages sans ambigüité du genre: «mon passeport est valide, je ne veux pas le changer». Lorsque la police s'est invitée sur le lieu de manifestation, il y a eu débandade.

Le dossier de l'invalidation des passeports semi-biométriques par le Gouvernement à partir du 16 octobre prochain, est loin de connaître un dénouement. Pas plus tard qu'hier, mercredi, 20 septembre 2017, devant le bâtiment du Ministère des Affaires Etrangères, plusieurs jeunes se sont mobilisés pour dire non à la décision d'invalider les passeports semi-biométriques.

