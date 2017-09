Congo-Kinshasa: Assommoir !

Or, c'est son institution qui doit mettre à la disposition de la centrale électorale des lois essentielles devant permettre à cette dernière de se pencher sur le calendrier électoral. Si ce paramètre n'est pas encore réalisé, un autre tarde à venir. C'est la tripartie, Gouvernement-CENI et CNSA, pour une évaluation du processus électoral. C'est de cette évaluation que tout se dessinera. Un troisième, non de moindre pour la CENI, c'est la clôture des opérations d'enrôlement dans l'espace Kasaï qui, s'il faut s'en tenir à la date de démarrage, il faut attendre trois mois pour la clôture. L'on serait alors en décembre 2017.

Ce sont là donc des questions assommoirs, parce que l'on ne sait jamais entrer dans les secrets des grandes puissances. Quelle a été la réplique de Kinshasa, par ses émissaires interposés ? En effet, She Okitundu, Vice-premier ministre, ministre des Affaires Etrangères, est resté camper dans le discours développé par le président de l'Assemblée nationale. A l'ouverture de la session ordinaire de septembre au parlement, Aubin Minaku, président de la chambre basse, a soutenu : « qu'il y aura bel et bien élection incessamment. Mais que la CENI ne puisse pécher par une lenteur excessive ni un empressement excessif ».

Sous la bannière de Jean De la Croix, les émissaires des grandes puissances, notamment les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, auxquels se sont joints les délégués de l'Union européenne, de l'Onu et de l'Union africaine, ont diligemment réclamé la tenue des élections au Congo, au plus tard le 31 décembre 2017. S'il faut entrer dans leur logique, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se doit de publier incessamment le calendrier électoral.

