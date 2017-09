Afrique: L'Afrique doit avoir la place qu'elle mérite au Conseil de sécurité

Le président de la République, Macky Sall, a souligné, mercredi à New York, la… Plus »

Par ailleurs, le chef de l'Etat sénégalais a appelé "à continuer à avoir foi dans le multilatéralisme" en dépit des incertitudes et des difficultés de notre temps. Cela est d'autant utile, a-t-il estimé, que "les générations avant nous ont eu la sagesse de comprendre que l'isolationnisme et l'état de belligérance sont une voie sans issue".

C'est pourquoi, il urge, selon Macky Sall, de "réformer les règles de la gouvernance économique et financière mondiale, y compris par une lutte plus efficace contre l'évasion fiscale, pour contribuer à la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement".

Le temps est venu de donner à l'Afrique la place qu'elle mérite au Conseil de sécurité, et qu'elle réclame dans le Consensus d'Ezulwini, a affirmé, mercredi à New York, le président Macky Sall dans son intervention à la 72e Assemblée générale des Nations unies (19-25 septembre).

