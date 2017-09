Congo-Brazzaville: Plaidoyer pour l'encadrement des producteurs de Djiri et Madibou

Les responsables de l'Association congolaise pour le développement agricole (Agridev) et du Club jeunesse infrastructures et développement (Cjid) ont tenu le 20 septembre à Brazzaville, une réunion avec les maraîchers sur l'état des lieux du financement des producteurs agricoles et des jeunes vulnérables des arrondissements 8 Madibou et 9 Djiri.

Organisée en collaboration avec l'ONG française Essor, cette rencontre a permis de mettre en place un cadre de concertation et de plaidoyer en faveur des producteurs agricoles ou maraîchers desdits arrondissements.

L'Agridev, le CJID et l'ONG française Essor entendent aider ces producteurs à s'organiser en plate-forme en fonction de leurs filières de production respectives. Ils envisagent également d'instaurer, en collaboration avec des partenaires financiers, un système de réseautage des filières agricoles à Brazzaville et dans d'autres départements du Congo.

Les producteurs agricoles et les maraîchers de Djiri et Madibou accusent un besoin en renforcement des capacités. Ils sont aussi confrontés aux difficultés techniques, d'approvisionnement en intrants, d'acquisition des espaces cultivables et de regroupement en coopératives.

« Nous voulons que les ONG, les institutions publiques et les maraîchers aient un discours commun sur la thématique agricole. Que les maraîchers sachent monter un plan d'affaires. C'est ainsi que le consortium des ONG Agridev, CJID et Essor veut aider les exploitants agricoles à pouvoir accéder aux financements conséquents », a déclaré Justin Bienvenu Moyo, président de l'Agridev.