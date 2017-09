Cameroun: Dynamique citoyenne invite les jeunes à s'intéresser à toutes les élections pour changer la gouvernance

Seulement, Jean-Marc Bikoko attire l'attention sur le changement de système de gouvernance, et non des Hommes, pour que selon lui, personne ne pense qu'il suffit que Paul Biya quitte le pouvoir pour qu'il y ait changement de système politique. C'est ainsi que le 28 septembre prochain, Journée internationale d'accès à l'information, se tiendront à Yaoundé, des formations au vote et au contrôle citoyen des élections. Articulations qui aux dires de DC, organisme de la coalition Tournons La Page, seront ponctuées de débats et projections cinématographiques.

Pour Dynamique Citoyenne (DC), il n'est plus question pour les jeunes Camerounais, de continuer à se désintéresser à la politique, tout en désirant un changement du logiciel de gouvernance. C'est ainsi que vendredi dernier, au cours d'une conférence de presse, Jean-Marc Bikoko le point focal national de cette organisation de la société civile, a indiqué que « l'alternance démocratique passe par des élections libres et transparentes ».

Ce réseau de suivi indépendant des politiques et des stratégies de coopération de la Campagne mondiale « Tournons La Page », a à cet effet le 15 septembre, Journée internationale de la démocratie, lancé la Caravane de la démocratie. Tournée nationale qui prend fin le 15 octobre 2017. Il s'agit d'un ensemble de manifestations culturelles et politiques.

