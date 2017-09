Cameroun: Aubino Alpha, au sommet de son ART !

Le jeune chanteur vient de mettre un nouvel opus sur le marché discographique. Le chef d'œuvre de 6 titres fait déjà vibrer les cœurs de ses nombreux fans à travers le Cameroun.

Ce vendredi 15 septembre 2017, l'album a été présenté aux mélomanes. Un spectacle grandeur nature organisé dans le cabaret de l'hôtel Talotel de Bafoussam, a constitué la cerise sur le gâteau. Des artistes locaux se sont joints à la grand-messe. Le résultat obtenu était tout simplement époustouflant. En play-back comme en live, des artistes de levée de rideaux ont rivalisé de talent. Les amoureux de la bonne musique qui ont fait le plein d'œuf ne se sont pas ennuyés. Ces auteurs-compositeurs dans plusieurs registres ont tenu le public en haleine, jusqu'à l'annonce du premier passage de la vedette de la soirée.

Le présentateur faisait exprès de laisser perdurer le suspens. Enfin une grosse voix assimilables aux trompettes de Jéricho résonnait dans la salle. Ce qui a imposé la politesse, tout le monde s'est levé pour saluer l'entrer en scène de la star, « la voix diesel » comme l'on l'appelle communément. Aubino Alpha a assuré, il a démontré qu'il était la grande attraction de la soirée.

C'était finalement clair que tous ceux qui sont passés avant lui, malgré leurs talents indéniables, ont encore du chemin à parcourir s'il faut atteindre son niveau. Pour dire simple, il inspire les jeunes générations. « La musique quelque soit le style, se fonde sur l'originalité », enseignait un critique d'art. Aubino Alpha, c'est sa signature. La deuxième partie a été marquée par l'entrée en scène de son compère Martino Ngalle, un autre chanteur et instrumentiste de charme.

Jeune loup aux dents longues

La présentation de l'album ne s'est pas faite dans la dentelle. Avant le spectacle de la soirée, une conférence de presse a permis de comprendre l'artiste dans toutes ses dimensions. Près de 40 hommes et femmes, professionnels de média y ont pris part. Des échanges ont tourné sur le choix de son registre, de l'ambition qu'il présage pour la suite de sa carrière et surtout comment il parvient à concilier la trilogie : vie musicale, extrêmement exigeante, vie familiale où il est d'ailleurs « Tagni (père de jumeaux) » et vie professionnelle où il est cadre aspirant des Brasseries du Cameroun (Sabc) et actuellement communicateur événementiel dans la multinationale.

Les réponses d'Aubino Alpha ont rassuré les journalistes. A l'occasion, il s'est fait brillamment assisté par quelques grands noms du microcosme artistique camerounais, en l'occurrence Jean Bigmop Jansan, Frank Cyril et bien d'autres qui l'ont accompagné sur la table dressée face à la presse. Plus que satisfaits, les journalistes de la presse écrite et de l'audio-visuel se sont engagés chacun dans l'organe où il est rattaché, de faire la promotion de l'artiste. Surtout dans un contexte camerounais où les producteurs se font rares, et que c'est l'autoproduction qui es devenue l'effet de mode.