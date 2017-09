Cameroun: Abah Abah et les fonds de la Mundi

Pour Polycarpe Abah Abah rien d'anormal car ce compte est bel et bien celui de la DGI, il n'a donc jamais appartenu à la Mundi comme le prétend le procureur et le ministère des Finances, constitué partie civile dans ce procès. Il reconnait par contre que ce compte était constitué de sous-comptes « au rang desquels figurait celui de la Mundi ». Par ailleurs, l'ancien DGI indique aussi que la Mundi est une association informelle interne au moment des faits qui existe depuis 1948. Depuis cette date, cette mutuelle s'occupait de « la gestion des ressources mise à disposition par l'Etat employeur pour la couverture des dépenses de santé du personnel de la Direction Générale des Impôts », ajoute M. Abah Abah.

Polycarpe Abah Abah, incarcéré pour une autre affaire de détournement de fonds, fait l'objet de nouvelles poursuites. On reproche à l'ancien directeur général des Impôts d'avoir distrait la somme de 26 millions dans le cadre d'une série de détournements de biens publics en rapport avec la gestion de la Cameroon radio and television (Crtv) par Gervais Mendo Zé. Dans l'ordonnance qui les renvoie devant les juges du TCS, il est mentionné que les deux hommes sont soupçonnés d'avoir paraphé un protocole d'accord qui liait la DGI et la Crtv en 2004 pour le virement des frais d'assiette d'un pourcentage de 10 %. La Crtv va verser l'argent prévu dans le compte querellé.

