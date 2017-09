Cameroun: Vers le limogeage des lieutenants de Tombi a Roko ?

L'on a par exemple appris que le directeur du cabinet et ancien secrétaire général de la Ligue de football de la région du Centre, Faustin Blaise Mbida, aimerait être mis à la disposition de la Direction technique nationale (DTN), dont le siège est basé au quartier Hippodrome à Yaoundé. Alors qu'Etienne Claude Tamo, lui qui a prêté allégeance à vie à Iya Mohammed et Tombi a Roko, n'a pas encore de point de chute ciblé.

« Il ne sert à rien de parler de normalisation quand on a des caciques de Tombi a Roko aux affaires. Les membres du Comité de normalisation ne veulent peut-être pas être violents dans leurs décisions, mais nous savons qu'ils feront un ménage progressif au sein de la Fédération », promettent-ils. Sentant leur fin aux affaires proche et surtout, souhaitant éviter une humiliation retentissante, les deux principaux lieutenants de Tombi a Roko Sidiki seraient prêts à solliciter du président du Comité de normalisation, une affection dans d'autres services.

« Connaissant le rôle qu'ils ont joué non seulement pendant les dernières heures de règne d'Iya Mohammed, mais aussi de la précédente normalisation jusqu'à l'actuelle en passant par l'élection de Tombi, et connaissant enfin les scandales de fausses convocations de joueurs dans lesquels ils sont régulièrement cités, il est bon pour la normalisation de s'en séparer », dit-on dans le camp des supporters d'Abdouraman Hamadou, principal ennemi de l'exécutif déchu.

Parmi les premiers visés par cette « opération de nettoyage », les noms de Faustin Blaise Mbida et Etienne Claude Tamo sont cités avec insistance. Le directeur du cabinet et le chef du protocole de l'ancien président de la Fécafoot sont sur la sellette. Considérés comme nocifs pour les normalisateurs, les deux lieutenants de Tombi a Roko Sidiki courent le risque d'être limogés dans les prochaines semaines. Leur pêché ? Avoir pactisé avec le régime de Tsinga.

Faustin Blaise Mbia et Etienne Claude Tamo, respectivement directeur du cabinet et chef du protocole sous l'ancien président de la Fédération sont sur la sellette. De sources concordantes, leurs jours dans les bureaux de la Tour de Tsinga seraient comptés.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.