Madagascar: Evénement - Jour pour China Exhibition Madagascar

Les opérateurs économiques venant de Madagascar et de la région Océan Indien auront en tout cas l'occasion de rencontrer ces investisseurs chinois pour des projets de partenariat gagnant-gagnant. Rappelons que la Chine figure parmi les plus grands pays partenaires de Madagascar. La facilitation des échanges entre les deux pays sera au centre des débats durant cette manifestation qui ne prendra fin que dimanche.

Sous le haut patronage du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, l'événement est avant tout économique et d'échanges, puisqu'il verra la participation d'une centaine d'hommes d'affaires chinois. Des opérateurs économiques chinois qui sont venus, non seulement pour vendre et acheter mais également pour proposer des projets industriels.

